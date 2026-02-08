Dopo gli incidenti delle scorse settimane, i tifosi di Fiorentina, Roma e Napoli hanno presentato ricorso al TAR del Lazio contro il divieto di trasferte imposto dal Ministero dell'Interno. Tutto sarà però discusso in un'unica udienza che avrà luogo il prossimo 17 febbraio, fa sapere Calcio e Finanza.

Il Viminale con la sua decisione aveva vietato ai tifosi delle squadre in oggetto (alle quali va aggiunta la Lazio) di seguirle in trasferta fino al termine della stagione: si tratta di una punizione presa dopo gli sconti avvenuti a fine gennaio lungo la rete autostradale che hanno rappresentato un concreto pericolo per l'ordine pubblico.