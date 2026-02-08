Sono stati 61.221 i biglietti venduti per la cerimonia inaugurale delle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina. Non è stato registrato il sold out ma il dato è comunque importante perché vale il record storico per una cerimonia dei Giochi invernali. Oltre 70mila persone complessive, considerando i presenti nelle altre località,, con un'audience tv che solo in Italia ha toccato quota 9,2 milioni. Quattro miliardi di occhi su Milano stimati, ma saranno i rilevamenti dei prossimi giorni a fotografare la realtà.
"Abbiamo superato l’esame più difficile", ammette l’ad di Fondazione Milano Cortina, Andrea Varnier, supportato dalla direttrice delle cerimonie Maria Laura Iascone, che rivendica il tocco del direttore artistico Marco Balich, capace di trasformare un tram milanese, definito 'il nostro tributo alla città', in un picco empatico con l’arrivo del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella allo stadio sul tranvai guidato da Valentino Rossi, non come un algido capo di Stato, ma come il primo tifoso di una nazione a lui connessa: "Applausi impressionanti".
Autore: Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
Altre notizie - News
Altre notizie
