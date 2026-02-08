Dopo il successo contro la Ternana, l’Inter Women è pronta a tornare in campo per la 13ª giornata di Serie A Femminile: la formazione di Gianpiero Piovani sfida la Fiorentina alle 15:45 all'Arena Civica Gianni Brera. Queste le formazioni ufficiali:

INTER (3-5-2): 1 Rúnarsdottir; 3 Bowen, 24 Milinkovic, 5 Andrés; 18 Glionna, 21 Tomaselli, 27 Csiszar, 10 Magull, 22 Schough; 7 Bugeja, 31 Wullaert.

In panchina: 32 Belli, 34 Ferraro, 4 Pleidrup, 6 Santi, 8 Vilhjalmsdottir, 9 Polli, 13 Merlo, 14 Robustellini, 16 Tomasevic, 20 Detruyer, 33 Bartoli, 44 Consolini.

Coach: Gianpiero Piovani

FIORENTINA (4-3-3): 1 Fiskerstrand; 2 Woldvik, 22 Van der Zanden, 44 Faerge, 16 Lombardi; 27 Tryggvadottir, 21 Severini, 26 Cherubini; 15 Bredgaard, 51 Omarsdottir, 9 Yanogy.

In panchina: 23 Bettinelli, 31 Bartalini, 3 Johansen, 11 Wijnants, 14 Toniolo, 17 Eiriksdottir, 20 Orsi, 77 Curmark, 85 Filangeri.

Coach: Pablo Pinones-Arce

Arbitro: Aloise. Assistenti: Cadirola-Brunetti. Quarto Ufficiale: Bruschi

Sezione: Inter Femminile / Data: Dom 08 febbraio 2026 alle 15:25
Autore: Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
vedi letture
Print