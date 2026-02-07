Annata di esperienze indimenticabili per Cristian Chivu che dopo aver provato l'ebbrezza di sedere sulle panchine che contano, dove si sta facendo piacevolmente spazio si è cimentato anche nei panni di tedoforo per i Giochi Olimpici Invernali Milano Cortina 2026. Ma la vera corsa olimpica dell'ex terzino nerazzurro è quella stagionale, la prima vera e grande maratona da quando indossa la giacca al posto degli scarpini, una maratona sì ancora tutta da scrivere ma che avrà "uno sbocco naturale, ma soprattutto meritato" come lo ritiene il Corriere dello Sport che spoilera: "A fine stagione, il contratto di Chivu, in scadenza nel 2027, verrà prolungato di un’altra stagione. E il suo ingaggio – attualmente di circa 2,5 milioni – verrà adeguato".

"Prematuro stabilire l’aumento - precisa -. Andrà trovato un accordo, ma inciderà anche in modo in cui l’Inter chiuderà l’annata. Superfluo sottolineare che vincere lo scudetto avrebbe il suo peso. Sta di fatto che le manifestazioni di stima più volte espresse nei confronti del tecnico rumeno, presto, si tradurranno in qualcosa di più concreto. A dimostrazione di come il suo lavoro sia stato e venga apprezzato a tutti i livelli, dirigenza come proprietà". Il club di Viale della Liberazione aveva agito allo stesso modo con Inzaghi, che prima dell'addio per volare in Arabia, aveva rinnovato con i milanesi tre volte. "Alla base c’è sicuramente la volontà di non cominciare mai una stagione con un allenatore in scadenza. Per Chivu, però, non era tutto così scontato".

"La risposta dell’allenatore nato a Resita è stata eccellente. Si diceva che fosse la seconda scelta rispetto a Fabregas. In viale Liberazione garantiscono che non è stato così, che Chivu era in cima alla lista. La certezza è che nei confronti dell’allenatore spagnolo non c’è alcun tipo di rimpianto" e i motivi che hanno portato a questa scelta azzeccata si possono sintetizzare in almeno cinque ragioni fondamentali alle quali si aggiunge una sesta, ancora più importante: "L'efficacia nel trovare le soluzioni perfino superiore" alle aspettative tenendo conto delle tante difficoltà incontrate. "E allora tanto vale allungare il matrimonio".