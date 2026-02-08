Il Lecce conquista tre punti fondamentali nella lotta salvezza. I salentini battono 2-1 l'Udinese e salgono a quota 21 punti in classifica, a +3 sulla Fiorentina terz'ultima. Rete di Gandelman che ha portato avanti i giallorossi, poi il pari friulano di Solet. Nel finale Banda disegna una traiettoria impeccabile che fa esplodere il Via del Mare.

Sezione: Il resto della A / Data: Dom 08 febbraio 2026 alle 17:00
Autore: Niccolò Anfosso
