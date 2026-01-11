Nel consueto video editoriale per FcInterNews, Filippo Tramontana ha commentato il 2-2 tra Inter e Napoli a San Siro.

"Sono un po' deluso, non abbiamo sfruttato l'occasione della vita. Ci siamo fatti rimontare due volte in un altro big match, in un altro big match non abbiamo saputo gestire alcuni momenti. Il risultato non è da buttare", le sue parole. Tramontana ha poi spiegato i motivi della sua delusione.