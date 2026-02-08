Mentre l'Inter s'appresta ad affrontare il Sassuolo, Cristian Chivu spera di dover resistere ancora per un altro turno di fatica prima di riaccogliere Hakan Calhanoglu e Nicolò Barella, il cui ritorno in campo sembra coincidere col derby d'Italia. Intanto la testa dei nerazzurri è al match di questo pomeriggio a Reggio Emilia, impegno che Lautaro e compagni sperano e vogliono onorare con i tre punti finali. E quale miglior regalo da fare al compagno turco, scalpitante in tribuna? Oggi difatti Hakan Calhanoglu compie 32 anni, festeggiando il suo quinto compleanno in nerazzurro.

Il turco è "un mix di intelligenza tattica, tecnica e classe cristallina ha collezionato prestazioni di livello e a numeri da record" come lo definisce la sua Inter nella nota celebrativa in suo onore che ricorda come l'ex Milan abbia contribuito "alla conquista dello Scudetto della Seconda Stella, di due Coppe Italia e tre Supercoppe Italiane, scrivendo pagine importanti della storia interista. Da parte del Club e di tutti i tifosi nerazzurri i migliori auguri di buon compleanno".