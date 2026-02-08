Un gol annullato e una partita poi gettata al vento. Kristian Thorstvedt, centrocampiusta del Sassuolo, parla a DAZN dopo la manita incassata dall'Inter:: "Abbiamo iniziato bene con tanta energie e creato occasioni come quella di Koné e il mio gol annullato. La partita poteva essere differente senza l'annullamento del gol, poi dopo il rosso è stato tosto. Giocare in dieci contro l'Inter è tosta".

Comunque oggi hai vinto tanti duelli. Quanto sei in crescita?

"Sono un giocatore alto con fisicità e voglio vincere tutti i duelli, ma oggi contro Bisseck e Akanji è stato difficile. Voglio continuare così".