Una 'passeggiata' fianco a fianco con Franco Baresi, l'ex capitano Giuseppe Bergomi dopo aver indossato i panni di tedoforo è stato raggiunto dal Corriere della Sera, dove anche in questo caso è stato affiancato dell'ex capitano del Milan.

Due campioni del mondo in Spagna, nel 1982.

"Eravamo i più giovani allora. Ero in camera con Marini, ma stavo praticamente sempre con Franco, che è poi il fratello di Beppe, mio punto di riferimento all'Inter".

Un bel riconoscimento.

"Sì, è vero. Un onore. Il nostro stadio, mille ricordi, magliette che abbiamo difeso come una seconda pelle. Tante battaglie su sponde opposte, ma con lealtà, rispetto e anche amicizia. Venerdi sera eravamo li, orgogliosi del nostro passato e di essere stati scelti e coinvolti nell'evento più importante dello sport mondiale. Oggi praticamente si tifa solo contro, non mi piace. È colpa anche di chi non vive con intelligenza il mondo dei social, dove ormai si dice davvero di tutto. Una volta lo sfottò era diverso, credo più brillante".

San Siro potrebbe aver vissuto il suo ultimo grande gala.

"Ci pensavo guardandomi attorno l'altra sera. E mi chiedevo: ma perché deve andare giù un simile monumento? Capisco che forse oggi è poco funzionale, ma vorrei tanto che si arrivasse a una soluzione che possa tenere vivo il ricordo di uno stadio pieno di storia, il terzo luogo più visitato a Milano fra l'altro".

Un'ultima fotografia 'olimpica'.

"Lo spogliatoio: prima della cerimonia eravamo un po' tutti in quello che oggi occupano Chivu e i suoi ragazzi. C'era pure il maestro Bocelli. Interista vero. Informatissimo. Mi ha detto: 'Facciamo pochi gol rispetto a ciò che creiamo'. Analisi inattaccabile".

Intanto sono arrivate le prime medaglie.

"Ho visto la discesa libera. Grandi azzurri! Nel calcio si vive come un fallimento il secondo posto, invece Paris era per esempio raggiante con il bronzo al collo. Anche per questo amo l'Olimpiade".