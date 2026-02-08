Una 'passeggiata' fianco a fianco con Franco Baresi, l'ex capitano Giuseppe Bergomi dopo aver indossato i panni di tedoforo è stato raggiunto dal Corriere della Sera, dove anche in questo caso è stato affiancato dell'ex capitano del Milan.
Due campioni del mondo in Spagna, nel 1982.
"Eravamo i più giovani allora. Ero in camera con Marini, ma stavo praticamente sempre con Franco, che è poi il fratello di Beppe, mio punto di riferimento all'Inter".
Un bel riconoscimento.
"Sì, è vero. Un onore. Il nostro stadio, mille ricordi, magliette che abbiamo difeso come una seconda pelle. Tante battaglie su sponde opposte, ma con lealtà, rispetto e anche amicizia. Venerdi sera eravamo li, orgogliosi del nostro passato e di essere stati scelti e coinvolti nell'evento più importante dello sport mondiale. Oggi praticamente si tifa solo contro, non mi piace. È colpa anche di chi non vive con intelligenza il mondo dei social, dove ormai si dice davvero di tutto. Una volta lo sfottò era diverso, credo più brillante".
San Siro potrebbe aver vissuto il suo ultimo grande gala.
"Ci pensavo guardandomi attorno l'altra sera. E mi chiedevo: ma perché deve andare giù un simile monumento? Capisco che forse oggi è poco funzionale, ma vorrei tanto che si arrivasse a una soluzione che possa tenere vivo il ricordo di uno stadio pieno di storia, il terzo luogo più visitato a Milano fra l'altro".
Un'ultima fotografia 'olimpica'.
"Lo spogliatoio: prima della cerimonia eravamo un po' tutti in quello che oggi occupano Chivu e i suoi ragazzi. C'era pure il maestro Bocelli. Interista vero. Informatissimo. Mi ha detto: 'Facciamo pochi gol rispetto a ciò che creiamo'. Analisi inattaccabile".
Intanto sono arrivate le prime medaglie.
"Ho visto la discesa libera. Grandi azzurri! Nel calcio si vive come un fallimento il secondo posto, invece Paris era per esempio raggiante con il bronzo al collo. Anche per questo amo l'Olimpiade".
Autore: Egle Patanè / Twitter: @eglevicious23
Altre notizie - Copertina
Altre notizie
- 14:25 Trevisani e Callegari concordi: "Zielinski non può uscire dal campo, per Chivu è tra i più importanti"
- 14:10 L'avv. Chiacchio: "Petardo di Cremona, all'Inter sanzione monetaria massima. E per il soggetto identificato..."
- 14:10 liveTriestina-Inter U23, 0-0 al 5': Berenbruch suona la carica per i nerazzurri
- 13:55 Calhanoglu compie 32 anni. Il buon compleanno dell'Inter: "Mix di intelligenza tattica, tecnica e classe cristallina"
- 13:40 Primavera - Cagliari-Inter, gli Up&Down: Zarate evanescente, Marello cambia la partita
- 13:25 Dalla Germania - Corsa a tre per Koulierakis, l'Inter lotta con la Premier. Ma il Wolfsburg ha pretese precise
- 13:05 Primavera - A Cagliari l'Inter va sotto 2-0 e poi rimonta: finisce 2-2, gol di Nenna e Mancuso per i nerazzurri
- 12:40 Gli Stankovic brillano: non solo Aleksandar. Filip trascina il suo Venezia col Frosinone e si prende lo scettro di MVP
- 12:20 Caputo: "L'Inter è la più forte della Serie A, ma col Sassuolo non sarà facile. Stravedo per Lautaro"
- 11:59 Franco Baresi: "Rappresentare l'Italia a San Siro per le Olimpiadi è stato magico. Bergomi non sarà mai un rivale"
- 11:44 Bergomi: "Perché buttare giù San Siro?". Poi lo scambio con Bocelli all'inaugurazione di Milano-Cortina
- 11:30 Divieto di trasferte fino al termine della stagione: i tifosi di Fiorentina, Roma e Napoli fanno ricorso al TAR
- 11:15 Corsera - Col Sassuolo prove di fuga psicologica. Un solo dubbio per Chivu: Esposito o Thuram?
- 11:00 CdS - Muharemovic-Inter, l'asse Marotta-Carnevali può fare la differenza. La possibile formula per chiudere l'affare
- 10:44 TS - L'affare Muharemovic può arricchire la Juve? L'Inter va avanti: è un obiettivo per la rivoluzione della difesa
- 10:23 TS - Inter, finora 55 punti conquistati contro le medio-piccole. Big match? Per Chivu è un tema mediatico
- 10:09 GdS - Bonny ed Esposito 'aiutano' Lautaro e Thuram: l'attacco di Chivu è molto meglio di quello di Inzaghi
- 09:54 CdS - Lautaro a caccia di Boninsegna: un gol per il terzo posto della classifica marcatori all-time dell'Inter
- 09:40 TS - Verso Sassuolo-Inter: Esposito insidia Thuram, Sucic e Mkhitaryan favoriti su Frattesi in mediana
- 09:25 CdS - Chivu rilancia la ThuLa e non solo: previste nove novità di formazione
- 09:11 Qui Sassuolo - Idee chiare per Grosso: nessun ballottaggio, Berardi guida il tridente con Pinamonti e Laurienté
- 08:57 GdS - L'Inter sfida il Sassuolo e osserva Muharemovic: è l'obiettivo per l'estate, il prezzo. C'è anche la Juventus
- 08:43 GdS - Inter ancora senza Dumfries, Calhanoglu e Barella: i due centrocampisti 'vedono' il rientro in gruppo
- 08:29 GdS - Chivu rilancia tanti titolari, solo due dubbi: Sucic e Thuram in pole su Frattesi e Esposito
- 08:15 Preview Sassuolo-Inter - Chivu con i big. Esposito sfida Thuram
- 00:00 Niente Carnevali in anticipo
- 23:45 Fiorentina, Kean ammette: "La classifica fa paura, ma non dobbiamo abbatterci"
- 23:30 Sarri amaro: "Io voglio divertirmi, ma questa Lazio non mi fa sognare"
- 23:15 Cagni inquadra la lotta Scudetto: "L'Inter non ha grandi rivali. Milan ancora in costruzione"
- 23:00 Inter, occhio a Berardi. Da quando è tornato in campo, il Sassuolo è rinsavito: i numeri
- 22:45 Fiorentina ancora beffata nel finale, col Torino finisce 2-2: segna Maripan nel finale
- 22:30 Udinese, Runjaic applaude l'acquisto di Mlacic: "Può essere molto importante per il nostro progetto"
- 22:15 Acquafresca ricorda la gioventù calcistica tra l'Inter e i prestiti: "Vieri il mio punto di riferimento"
- 22:00 Bodø/Glimt quarto in Europa per sequenza prolungata di passaggi: l'aspetto che l'Inter non deve sottovalutare
- 21:45 Napoli, Conte: "Quando non hai più giocatori c'è poco da parlare, dobbiamo fare riflessioni sul mercato e sul vivaio"
- 21:30 Napoli, Vergara: "Quando ho sentito il contatto ho urlato 'che gioia'. Il rigore c'è"
- 21:15 Marelli: "Il rigore finale per il Napoli? Contatto leggerissimo, eccessiva l'on field review"
- 21:00 Sky - Sassuolo-Inter, riecco i titolarissimi. Thuram in vantaggio su Esposito: la probabile formazione
- 20:46 Rigore al Napoli nel recupero, De Rossi si arrende: "Lascia l'amaro in bocca e fa disamorare. Non so che sport sto allenando"
- 20:32 Sassuolo, Pieragnolo costretto ancora al forfait: "Spero di tornare presto a disposizione"
- 20:18 La Super League perde un altro pezzo: è ufficiale il ritiro dal progetto del Barcellona
- 20:03 Rigore al 93esimo, il Napoli batte il Genoa 3-2 in 10. E Conte si riporta a -6 dall'Inter
- 19:49 GdS - Un gol ogni 115 minuti. L'Inter inizia a scoprire Diouf e lui scopre Milano: vive in centro e i genitori...
- 19:35 Matias Almeyda poteva tornare in A, il retroscena dell'AD del Pisa: "Era un candidato forte per la nostra panchina"
- 19:21 Inizi flash per sparigliare le carte: Sassuolo e Inter partono sempre col botto. Il dato sui primi 15' del campionato
- 19:06 Paratici DS Fiorentina, Capozucca: "Se Marotta lo ha voluto alla Juve ha visto valori importanti"
- 19:00 Rivivi la diretta! La VIGILIA di SASSUOLO-INTER: le ULTIME, la PROBABILE e il RINNOVO di CHIVU. REACTION di GENOA-NAPOLI
- 18:52 Capuano: "Chivu sta facendo molto bene, ma mi piacerebbe valutarlo alla guida di una squadra inferiore all'Inter"
- 18:37 Muharemovic-Inter, domani avversari con un occhio al mercato. Ausilio e Marotta lo seguono: ecco gli scenari
- 18:23 Lautaro vede la porta e prova sempre a cercarla, ma anche Pinamonti non scherza: la statistica di Sassuolo-Inter
- 18:08 La proprietà della Triestina si muove: intesa con procuratori e agenti FIFA per l'80% degli emolumenti dovuti
- 17:54 Floccari spinge il Sassuolo all'esame Inter: "Neroverdi forti sulla trequarti, rosa competitiva"
- 17:39 Si avvicina Inter-Juventus, Spalletti: "Quello che abbiamo davanti non ci deve influenzare"
- 17:25 Il Secolo XIX - Genoa, a gennaio respinta un'offerta dalla Premier per Norton-Cuffy. Inter e Juve alla finestra per l'estate
- 17:10 Dalla Germania elogi per Bisseck. Kroos e Ballack: "Ottimo difensore, l'ideale per ringiovanire il Bayern"
- 16:57 Lazio, Sarri sul divieto di trasferte: "È una cosa incostituzionale, sconfitta delle istituzioni"
- 16:43 Juventus, Yildiz rinnova fino a giugno 2030: il comunicato ufficiale del club bianconero
- 16:30 Milan-Inter si avvicina, da martedì in vendita i biglietti per il secondo verde: fasi e date
- 16:15 Palloni intercettati, Muharemovic nella top 5 della Serie A. È un fattore per il Sassuolo
- 16:00 Branchini: "Di Ronaldo ce n'è uno solo". Poi il clamoroso appello: "È ora di uno sciopero nel calcio"
- 15:45 Kwasniok, all. Colonia: "I 50mila di Youth League evento fantastico. Inter leggermente migliore"
- 15:30 Polli: "Siamo una squadra forte, ho sempre creduto in noi. Fiorentina? Ogni partita sarà difficile"
- 15:15 Triestina, parla il tecnico Marino: "Tante voci, ma noi siamo solo preoccupati del campo"
- 15:00 Vigilia di Superbowl tutta 'interista' per i Seattle Seahawks: show della leggenda Avril in maglia nerazzurra
- 14:45 Stankovic, spunta una doppia insidia Premier. Se l'Inter non attiva la recompra ha un altro asso in mano
- 14:32 Cagliari, Mazzitelli: "Per lo Scudetto dico Inter. Ma se la Juve avesse avuto subito Spalletti..."
- 14:03 Metsola: "Contenta di quando l'Inter ha visitato il Parlamento Europeo. Bugeja icona di Malta"
- 13:48 Franco Baresi tedoforo: "Un'emozione entrare a San Siro con la torcia. E di Bergomi non sapevo"
- 13:34 Pisa, Angori: "Sei gol presi dall'Inter sono troppi. Se poi Leris avesse segnato il pareggio..."
- 13:19 Beppe Baresi compie 68 anni, l'Inter lo festeggia: "Ha reso la maglia nerazzurra parte della propria identità"