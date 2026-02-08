"L'importante è sempre raggiungere obiettivi collettivi, poi per me è un traguardo importante per me, per la mia carriera, per quello che ho fatto nel passato, per ciò che ho sofferto e per quanto mi hanno aiutato i miei genitori e fratelli sono felicissimo. Per me e per la mia famiglia, per tutto quello che ho fatto da piccolo". Queste le parole di Lautaro Martinez a DAZN subito dopo il triplice fischio di Sassuolo-Inter, gara in cui ha messo a segno l'ennesimo storico record raggiungendo Boninsegna nella classifica marcatori alla time della storia nerazzurra.

Dimarco è il migliore nel suo ruolo al momento?

"Sì, oggi è uno dei migliori, è decisivo, sposta le partite, sposta le partite, per noi è un vantaggio e noi approfittiamo di questo. Spero che continui così perché come ho detto prima la squadra è importante ma il livello individuale sposta le partite e lui in questo momento lo sta facendo".

Vi sentite benissimo? Quest'anno l'unico neo sono stati gli scontri diretti e adesso inizia un mese pesantissimo con Juve, Milan...

"Sicuramente abbiamo perso dei punti in partite importanti, ma abbiamo sempre fatto la prestazione. Dobbiamo aggiustare i dettagli, così i risultati vengono dalla nostra parte. Ma l'importante è lavorare sempre a testa bassa, pedalare, cercare di dare il cento per cento. Siamo in un grandissimo momento anche con lo staff, lavoriamo tantissimo sul recupero e questo vuol dire tanto. Siamo contenti della stagione che stiamo facendo".