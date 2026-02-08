Il calciomercato è ufficialmente andato in archivio per questa stagione, ma le voci sul futuro no. In Germania si parla in particolare del destino del difensore greco del Wolfsburg Konstantinos Koulierakis, ingaggiato per 12 milioni di euro e che grazie alle sue prestazioni ha già visto triplicato il suo valore. Secondo il sito tedesco Fussballdaten.de, sul giocatore è corsa a tre tra l'Inter, che da tempo ha inserito il suo nome sui taccuini, e due contendenti della Premier, ovvero Liverpool e Tottenham.

il Liverpool avrebbe inserito Koulierakis nella sua "lista A" come parte della pianificazione a lungo termine per l'era post-Virgil van Dijk. Allo stesso tempo, si dice che il Tottenham Hotspur abbia richiesto al consiglio di amministrazione resoconti settimanali sui progressi. Il Wolfsburg è in una posizione di forza nelle trattative grazie a un contratto in scadenza a giugno 2029 e ha fissato un prezzo minimo di trasferimento compreso tra 35 e 45 milioni di euro. Allo stesso tempo, fonti interne al club affermano di essere già alla ricerca di potenziali successori, nel caso in cui quest'estate arrivasse un'offerta "irresistibile".