Si lamentano un po' tutti degli arbitraggi. Ne ha parlato anche Vincenzo Italiano, tecnico del Bologna, in conferenza stampa: "Non voglio venire qui a piangere, ma l'espulsione di Skorupski a Genova non c'era, oggi Pobega tampona un avversario e viene espulso. 70' in inferiorità numerica ti condizionano. Una prestazione come quella di oggi non merita questo risultato. Mi dispiace per la gente".

Sezione: Il resto della A / Data: Dom 08 febbraio 2026 alle 16:43
Autore: Niccolò Anfosso
