È Daniele Chiffi l'arbitro designato per dirigere Sassuolo-Inter, match valido per la 24esima giornata di Serie A. Il fischietto della sezione di Padova ha come assistenti Vecchi e Ceccon, con Galipò nelle vesti di quarto uomo. In sala VAR c'è invece Camplone, coadiuvato da Aureliano. Pochi problemi per il direttore di gara che, grazie anche all'ausilio che arriva da Lissone, riesce prendere le decisione giuste negli episodi più delicati, come nel gol annullato a Thorstvedt per il fuorigioco millimetrico di Laurienté. Grazia due volte Muharemovic dal giallo, il rosso a Matic è invece per proteste reiterate.

11' - L'Inter sblocca la gara con Bisseck che colpisce di testa sul corner di Dimarco. Il calcio d'angolo nasce da un tiro di Luis Henrique, servito da Thuram che parte in posizione dubbia: l'azione è precedente al corner e, essendosi conclusa, da regolamento non può coinvolgere il VAR.

17' - Muharemovic ribalta Thuram con un intervento in netto ritardo: Chiffi fischia il fallo ma non estrae il cartellino.

24' - Altro intervento al limite di Muharemovic, stavolta su Lautaro: Chiffi lo grazia nonostante la rapida somma di infrazioni.

28' - L'Inter trova il raddoppio con Thuram che appoggia in rete il perfetto cross di Dimarco: Walukiewicz tiene il francese in posizione regolare, il gol è valido.

40' - Pinamonti viene lanciato in profondità in netta posizione di fuorigioco: l'assistente Vecchi sbaglia a non alzare la bandierina, Chiffi lascia correre e non interrompe mai l'azione.

42' - Il Sassuolo accorcia le distanze con Thorstvedt, ma Chiffi (su richiamo del VAR) annulla la rete per il fuorigioco di Laurienté ad inizio azione. Decisione corretta: l'attaccante neroverde risulta in posizione irregolare per una questione di centimetri (il ginocchio e la punta del piede sono oltre la linea).

54' - L'Inter trova il gol del 4-0 con Akanji. Matic si lamenta con Chiffi e riceve un giallo, che pochi secondi dopo si trasforma in rosso diretto per proteste reiterate. Il centrocampista era diffidato: prenderà una giornata per l'ammonizione e almeno un'altra (in attesa del Giudice sportivo) per l'espulsione.

82' - Ammonizione anche per Dimarco: punito l'intervento in ritardo su Thorstvedt.