L'Inter fa la voce grossa a Reggio Emilia iìrifilando un inequivocabile 5-0 al Sassuolo. Ai lettori di FcInterNews.it il compito di eleggere il migliore in campo contro i neroverdi, partecipando al sondaggio del Pallone d'Oro Nerazzurro.
Data: Dom 08 febbraio 2026 alle 19:56
Autore: Redazione FcInterNews.it / Twitter: @Fcinternewsit
