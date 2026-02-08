Mentre il Milan è 'bloccato', causa Olimpiade, "l'Inter stasera può ritrovarsi in fuga, con una partita in più, a 8 punti di vantaggio" sui cugini a un mese dal derby scudetto. Una fuga "psicologica" come la definisce il Corriere della Sera, che "può servire per mettere pressione sugli avversari". Intanto però c'è il Sassuolo, prima del derby d'Italia, in programma per domenica prossima.

Contro i neroverdi Chivu cambierà ancora tutto rispetto agli interpreti schierati in Coppa Italia e la prossima settimana libera da impegni permettono al tecnico romeno di scegliere le pedine migliori, con un solo dubbio: fino alle scorse ore era Thuram in vantaggio su Pio Esposito per la coppia d'attacco da contrapporre agli uomini di Grosso. Sarà interessante capire se sarà la Thu-La o la Pio-La. "Quando non c'è necessità stringente di turnover, il francese resta il titolare?" si interroga il quotidiano milanese che ricorda l'assist a Diouf del Tikus di mercoledì, ma anche che il figlio d'arte non va in rete in maniera decisiva dalla partita di Champions con l'Ajax. Gara precedente proprio al Sassuolo, "uniche due con la coppia Esposito-Thuram dall'inizio, che evidentemente non convince fino in fondo in Chivu".

Ad ogni modo oggi la squadra affronterà in trasferta una squadra che al netto dell'ottima classifica porta sul groppone il 'titolo' di neopromossa, nonché team che concede più tiri di tutto il campionato. Ma i nerazzurri saranno senza tifosi e con l'assenza di tre titolari, ma Chivu si porta dietro Cocchi e Kamaté, titolari in Coppa Italia: "il francese, meno equilibratore tattico ma anche meno noioso di Henrique, può tornare ancora utile".