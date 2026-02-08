L'ex difensore Giuseppe Bergomi legge il 5-0 dell’Inter sul campo del Sassuolo con lucidità, andando oltre il punteggio rotondo. L’ex capitano nerazzurro, intervenuto negli studi di Sky Sport, ha sottolineato come la gara abbia avuto tratti simili a quella di Cremona: “L’Inter aveva lasciato due contropiedi, poi ha trovato il gol da calcio piazzato. Poteva essere una partita trappola contro una squadra tranquilla e al completo, invece ha fatto un uno-due decisivo, Dimarco ha salvato e poi deciso la partita".

Nel suo ragionamento c’è anche un passaggio chiave sul peso psicologico dei risultati: per Bergomi, oltre agli scontri diretti veri e propri, contano anche partite come quella contro la Roma. “Io le chiamo le squadre con le maglie a strisce o il Napoli campione”, ha detto, riferendosi chiaramente a sfide dal forte valore simbolico oltre che tecnico.

Secondo l’ex difensore, l’Inter ha già dimostrato solidità anche nei big match: contro il Milan ha concesso appena un tiro in porta, mentre con il Napoli all’andata la gara era in equilibrio prima di complicarsi. “È un aspetto psicologico importante”, ha concluso Bergomi, rimarcando come la crescita mentale possa essere l’arma in più nella corsa al titolo.