Il difensore dell’Inter Manuel Akanji parla così a Inter TV dopo la vittoria di oggi a Sassuolo: Non è stato un match così facile come sembra dal risultato tondo. Il 5-0 può trarre in inganno, perché nella prima parte, soprattutto nel primo tempo, abbiamo sofferto, poi nel secondo tempo, anche grazie al cartellino, è stato tutto in discesa”.

Il primo gol?

“Sì, finalmente… È arrivato da un assist perfetto di Dimarco, quando arriva un assist così da un compagno devi solo buttarlo dentro”.

Questa squadra può raggiungere grandi obiettivi?

“Sicuramente, dobbiamo restare in alto in classifica e questo risultato sicuramente ci aiuta a mantenere i nostri obiettivi”.