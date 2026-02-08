E dire che il Sassuolo si è presentato al Mapei Stadium con tutta la voglia di fare del male all'Inter, partendo a spron battuto a pressare ed attaccare sin dai primi istanti di gara. Una volontà feroce che però si traduce in uno squilibrio difensivo che alla lunga i neroverdi pagano pesantemente. Perché l'Inter non si fa più intimorire da quello che un tempo era il folletto dispettoso per eccellenza, e anzi si diverte a maltrattarlo rifilandogli cinque sberloni che valgono alla squadra di Cristian Chivu la fuga a più otto sul Milan secondo e un avvicinamento col sorriso alla partita contro la Juventus. Il povero portiere neroverde Arijanet Muric avrà gli incubi per qualche notte, figli delle sue scelte scellerate e dei nerazzurri che hanno imperversato da tutte le parti. Yann Bisseck, Marcus Thuram, Lautaro Martinez e le prime gioie interiste di Manuel Akanji e Luis Henrique suggellano una vittoria clamorosa. E scacciano definitivamente lo spauracchio neroverde...

IL TABELLINO

SASSUOLO-INTER 0-5

MARCATORI: 11' Bisseck, 28' Thuram, 50' Lautaro Martinez, 54' Akanji, 89' Luis Henrique

SASSUOLO: 49 Murić; 6 Walukiewicz, 21 Idzes, 80 Muharemovic, 3 Doig (70' 23 Garcia); 42 Thorstvedt, 18 Matic, 90 Koné; 10 Berardi (60' 25 Coulibaly), 99 Pinamonti (70' 8 Nzola), 45 Laurienté (60' 35 Lipani).

In panchina: 12 Satalino, 16 Zacchi, 7 Volpato, 8 Nzola, 11 Boloca, 19 Romagna, 20 Fadera, 24 Moro, 40 Vranckx, 44 Iannoni, 50 Bakola, 66 Pedro Felipe.

Allenatore: Fabio Grosso

INTER: 1 Sommer; 31 Bisseck, 25 Akanji, 95 Bastoni (63' 36 Darmian); 11 Luis Henrique, 8 Sučić, 7 Zielinski (63' 16 Frattesi), 22 Mkhitaryan (70' 17 Diouf), 32 Dimarco; 10 Lautaro Martinez (76' 94 Esposito), 9 Thuram (76' 14 Bonny).

In panchina: 12 Di Gennaro, 13 J. Martinez, 6 De Vrij, 15 Acerbi, 30 Carlos Augusto, 41 Kamate, 43 Cocchi.

Allenatore: Cristian Chivu.

Arbitro: Chiffi. Assistenti: Vecchi - Ceccon. Quarto ufficiale: Galipò. VAR: Camplone. Assistente VAR: Aureliano.

Note

Espulso: Matic (S) al 55' per proteste

Ammoniti: Matic (S), Dimarco (I)

Possesso palla: 35%-65%

Tiri totali: 7-22

Tiri in porta: 2-10

Corner: 4-5

Recupero: 1°T 2', 2°T 2'.

RIVIVI IL LIVE

92' - FISCHIA CHIFFI, RIEN NE VA PLUS AL MAPEI STADIUM!!! L'INTER ANNICHILISCE IL SASSUOLO SOTTO IL PESO DI CINQUE RETI E VOLA A PIU' OTTO SUL MILAN!!!

91' - Due minuti di recupero. Ci prova anche Bonny che però trova il muro avversario.

IL GOL DI LUIS HENRIQUE: Altro erroraccio di Muric che travolge tutti con un'uscita, consegnando però il pallone a Luis Henrique che controlla, si coordina, e si inventa una parabola volante pazzesca che fa esplodere tifosi e panchina nerazzurra, che applaude e abbraccia il brasiliano che trova con questo capolavoro la sua prima gioia interista.

89' - GOL GOL GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLL DELL'INTEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEERRRRRRRRRRRRRRR!!! LUUUUUUUUUUUUUUUUUUUIIISSSSSSSS HEEEEEEEEEEEEEEENRIIIIIIIIIIIIIIIIIIQUEEEEEEEEEEEEEEE!!!!

87' - Tira Muharemovic, la barriera devia in corner.

86' - Punizione per il Sassuolo per fallo di Frattesi su Coulibaly.

85' - Inter che ora non appare più interessata ad alzare i ritmi. Si vuole solo mantenere inviolata la porta di Sommer.

82' - Per contrastare Thorstvedt, Dimarco rimedia un cartellino giallo. Macchiolina su una prova sontuosa.

77' - Problemi per Muharemovic dopo il contrasto con Sucic. Il bosniaco è a terra, poi però si rialza.

76' - Finisce la partita della ThuLa, ultimi minuti per Esposito e Bonny. Lautaro che dopo l'uscita abbraccia tutti quanti, compresi gli elementi della panchina aggiuntiva.

75' - Sucic prova a partecipare alla sagra, finta e tiro dalla distanza che però non è preciso.

74' - Sul 4-0, a garbage time ormai virtualmente iniziato, Lautaro si concede un ripiegamento difensivo a recuperare palla propiziando una ripartenza nerazzurra. Che capitano.

72' - Pasticciaccio Idzes-Muric, corner regalato all'Inter. Che però non dà frutti.

70' - Tocca a Diouf che rileva un ottimo Mkhitaryan. Debutta con la maglia del Sassuolo Ulysses Garcia, che prende il posto di Doig. Fuori anche Pinamonti per l'ex Pisa Nzola.

69' - Spunto di Lautaro tra due difensori, tiro rimpallato sul quale arriva Thuram il cui tiro finisce in curva.

68' - Thorstvedt prova a lanciare Coulibaly, che si fa battere in velocità da Bisseck bravo nella chiusura.

63' - Primi cambi per Chivu: dentro Darmian e Frattesi che rilevano Bastoni e Zielinski.

62' - Ormai l'Inter fa quello che vuole: palo di Thuram sul tap-in dopo la respinta di Muric sul tiro di Luis Henrique.

59' - Grosso effettua le prime sostituzioni: fuori Berardi e Laurienté, in campo Coulibaly e Lipani.

58' - Muric è completamente partito per la tangente, altra uscita scellerata e solo Doig mette una pezza sul tiro di Mkhitaryan. Ma è ancora corner per l'Inter, sprecato però da Dimarco.

IL GOL DI AKANJI - Ancora Inter micidiale su corner: parabola di Dimarco sulla quale l'ex City arriva comodo comodo e segna la sua prima rete nerazzurra come se fosse la cosa più semplice del mondo, perso da Matic. Matic che poi perde la testa e viene prima ammonito e poi espulso per delle veementi proteste.

54' - GOL GOL GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLL DELL'INTEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEERRRRRRRRRRRRRR!!! MANUUUUUUUUUUUUUUUUUUEEEEEEEEEEEEEEEEEELLLL AAAAAAAAAAAAAKAAAAAAAAAAAAAAANJIIIIIIIIIIIII!!!

IL GOL DI LAUTARO: Difesa del Sassuolo ancora una volta distratta e colpita da Lautaro che riceve, controlla col petto e calcia al volo mettendo la palla dove Muric non può arrivare. Per l'argentino è arrivata la rete che vale l'aggancio a Boninsegna nella graduatoria dei marcatori interisti di ogni tempo.

50' - GOL GOL GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLL DELL'INTEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEERRRR!!! LAAAAAAAAAAAAAAAAAAUUUUUUUUUUUTAAAAAAAAAAAAROOOOOOOOO MAAAAAAAAAAAARTIIIIIIIIIIINEEEEEEEEEEZZZZZZZZZ!!

49' - Muric respinge il tiro potente di Lautaro, Muharemovic manda poi in fallo laterale.

48' - Ancora Laurienté minaccia costante sulla sinistra, Bastoni libera sull'assist di Thorstvedt ma Chiffi ferma tutto per offside.

47' - Altro spunto di Laurienté che prova il lancio in profondità per Berardi, Sommer capisce tutto ed esce a bloccare la palla.

------

19.04 - Il Sassuolo batte il calcio d'inizio del secondo tempo: PARTITI!

19.02 - Le due squadre tornano in campo per l'inizio della ripresa. Conciliabolo Sommer - Luis Henrique proma dell'arrivo dell'Inter.

HALFTIME REPORT - Il Sassuolo prova a shockare l'Inter con una partenza bruciante, con Federico Dimarco che si rende subito protagonista con un salvataggio clamoroso sul tiro a botta sicura di Ismael Kone. Ma Dimarco il meglio di sé sin qui lo ha dato in fase offensiva: suoi gli assist per i gol di Yann Bisseck prima e Marcus Thuram poi, sua la traversa su calcio di punizione dalla grande distanza. Sassuolo che troverebbe anche la rete a riaprire i giochi con Kristian Thorstvedt che però viene cancellata dal fuorigioco di Armand Laurienté. Partita decisamente intensa.

------

45' + 2 - Chiffi chiude la contesa per il primo tempo: Inter in vantaggio per 2-0 sul Sassuolo grazie ai gol di Bisseck e Thuram.

45' + 1 - Due minuti di recupero che iniziano adesso.

45' - Errore di comunicazione con Thuram, il passaggio in area viene raccolto dalla difesa del Sassuolo.

43' - Attenzione, gol annullato: Laurienté era partito in fuorigioco prima del cross.

41' - IL SASSUOLO ACCORCIA CON THORTSVEDT! Cambio di fronte di Laurienté che trova Berardi il cui tiro diventa un assist acrobatico che viene recepito dal norvegese bravo ad anticipare Akanji e beffare Sommer.

40' - Pinamonti parte in posizione più che dubbia, il guardalinee non segnala nulla e l'azione prosegue fino all'uscita di Sommer che blocca il pallone.

38' - Muric stavolta è attento sul tiro di Zielinski che approfitta dell'assist di Lautaro e calcia dopo una finta, il portiere kosovaro chiude in corner.

37' - Zielinski appoggia a Dimarco, il cui tiro è respinto.

36' - Stavolta è l'Inter ad avere una punizione interessante per fallo di Thorstvedt su Sucic.

34' - Fallo di Luis Henrique su Laurienté, punizione per il Sassuolo che può causare pericoli.

33' - Dimarco stavolta chiede un po' troppo a se stesso, assist di tacco che termina fuori.

31' - Pinamonti soccorso dopo l'intevrento di Bisseck, deve uscire dal campo.

29' - Bisseck bravissimo a controllare Pinamonti in posizione pericolosa, chiusura in corner del tedesco.

IL GOL DI THURAM - Ancora Dimarco protagonista col suo sprint su lancio di Sommer, cross preciso sul quale arriva puntuale Thuram che impatta di prima intenzione e batte Muric, trovando la rete che lo sblocca.

27' - GOL GOL GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLL DELL'INTEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEERRRRRRRRRR!!! MAAAAAAAAAAAAAAAARCUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUSSSSSSSSSSSSSS THUUUUUUUUUUUUUURAAAAAAAAAAAAAAAAMMMMMMMMMMMMMM!!!

27' - Laurienté punta Bisseck e poi mette in mezzo per Berardi che cerca la magia col tacco, palla che però gli sfugge e finisce fuori.

26' - Lautaro si gira e calcia repentinamente da fuori area, palla fuori col capitano che reclama una deviazione non accontentato da Chiffi.

25' - Sponda di Lautaro che però viene colpito fallosamente da Muharemovic.

24' - Berardi colpisce Akanji che tenta di portare palla in avanti, punizione Inter.

22' - Laurienté lancia Doig con un bel lob che lo scozzese però non riesce a mettere in mezzo prima che la palla uscisse.

19' - Laurienté mette in mezzo, Sommer blocca a terra.

17' - Traversa di Dimarco. L'esterno vede Muric leggermente fuori dai pali e prova a sorprenderlo con una punizione maligna che si stampa sul legno orizzontale.

15' - Idzes calcia davanti a Sommer che respinge, il difensore parte però in posizione di fuorigioco. E leva la palla da ribadire in porta a Thorstvedt che invece era in posizione regolare.

13' - Dimarco a un soffio dal bis. Palla di Sucic per Bisseck che calcia, palla respinta da Muharemovic che finisce su Dimarco che prova il tiro a botta sicura mandando fuori di nulla. Poi però il guardalinee segnala che la palla era uscita prima del cross.

IL GOL DI BISSECK: Grande parabola da corner di Dimarco, il tedesco salta due piani sopra tutti e schiaccia con la testa punendo un Muric che sbaglia di netto la valutazione.

11' - GOL GOL GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLL DELL'INTEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEERRRR!!! YAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAANNN BIIIIIIIIIIIIIISSEEEEEEEEEEEECCCKKKKKKKKKKKK!!!

9' - Si sveglia l'Inter con Luis Henrique che servito da Zielinski dopo il tiro di Mkhitaryan ribattuto calcia sul corpo di Muric che manda in corner.

9' - Grande pressing del Sassuolo, Inter che fatica a trovare spazi.

7' - Punizione di Dimarco, Muric esce e afferra la palla in presa alta.

5' - Sassuolo che riparte con grande velocità dopo che Thorstvedt ha bloccato un tiro di Mkhitaryan. Ancora Laurienté punta Akanji poi mette per Pinamonti il cui tiro è debole e controllato da Sommer.

1' - Subito palla gol per il Sassuolo con Dimarco che intercetta con la testa il tiro di Kone, lanciato nel suo inserimento dall'assist di Laurienté.

------

18.00 - Sarà dell'Inter il calcio d'inizio del match: PARTITI!

17.59 - Berardi e Lautaro davanti a Chiffi per il sorteggio.

17.56 - Sassuolo e Inter in campo per il prepartita.

17.55 - Squadre nel tunnel che porta al campo. Bel colpo d'occhio nello stadio di Reggio Emilia.

17.45 - Le due squadre tornano negli spogliatoi, tra pochi minuti si comincia al Mapei Stadium.

------