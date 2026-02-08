E' la volta di Cristian Chivu di presentarsi nella sala stampa del Mapei Stadium per commentare la vittoria sul Sassuolo: queste le sue parole raccolte dall'inviata di FcInterNews.

Negli ultimi due mesi la squadra è più matura: in cosa la vedi questa maturità?

"La maturità è nel capire i momenti e trovare il modo di essere competitivi. Nei minuti iniziali abbiamo sofferto tanto la loro intensità, verticalità e ripartenza ma abbiamo capito quella che era la partita in quel momento e abbiamo trovato il modo di venirne fuori. Alla prima occasione l’abbiamo sbloccata ed è merito del lavoro del gruppo, che capisce i momenti e le partite".

Lautaro nella storia dell’Inter: avete parlato dei suoi obiettivi di gol? Vi offrirà una cena?

"Chiedete a lui, io sono contento della vittoria e quando i miei attaccanti, tutti e 4, hanno questi numeri per gol e assist. Tutti e 4 danno un grande contributo tra assist e gol e sono importanti tutti e 4 anche per come interpretano il gioco e per come aiutano la squadra. Oggi sono contento per il cinismo e la concretezza sotto porta, stiamo crescendo anche da questo punto di vista. Per Lautaro sono contento, è qui da molti anni e rappresenta con onore le ambizioni e la fame che mette sempre in campo. E’ nella storia di questa società e se lo merita perché ama l’Inter e si vede dal suo apporto alla causa nerazzurra".

Si può migliorare senza l’ossessione della perfezione? L’anno scorso mancava l’ossessione?

"Noi vogliamo solo essere competitivi perché l’Inter ti obbliga. Nella storia dell’Inter questa società ha costruito qualcosa di importante nel bene e nel male quindi siamo obbligati a essere competitivi su tutti i fronti senza calcoli. La certezza che abbiamo è di dover lavorare ed essere ambiziosi, vogliamo essere competitivi fino in fondo sapendo che abbiamo fatto cose importanti ma è ancora lunga e ci sono tante partite. Il desiderio è mantenere la competitività che questo stemma ci obbliga ad avere".

Sommer ha fatto una giocata coi piedi di quelle che piacciono a te sul secondo gol?

"Era una situazione simile a quella del Pisa a San Siro ma invece di appoggiarla vicino l’ha appoggiata più lontana e ne è nata un’occasione importante in cui li abbiamo trovati scoperti. Sono contento di questo, sono segni di crescita e maturità. Ha fatto anche una gran parata sulla’1-0, noi non abbiamo mai avuto dubbi su di lui, all’esterno magari sì ma noi no".