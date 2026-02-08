Intervenuto negli studi di Sky Sport, Luca Marchegiani ha analizzato il netto 5-0 dell’Inter sul campo del Sassuolo, soffermandosi in particolare sull’impatto di Federico Dimarco nella gara del Mapei Stadium.

“Il salvataggio di Dimarco sullo 0-0 è straordinario – ha sottolineato l’ex portiere –. Raramente si ricorda una partita finita con un risultato così largo in cui un giocatore sia stato decisivo praticamente in ogni momento chiave, entrando in quasi tutti i gol”.

Un intervento difensivo che, secondo Marchegiani, ha cambiato l’inerzia del match, permettendo ai nerazzurri di restare in equilibrio prima di colpire con la loro qualità offensiva.

L’analisi si è poi spostata sull’atteggiamento delle squadre che affrontano l’Inter: “La sensazione è che chi gioca contro i nerazzurri provi ad aspettare, cercando di trovare velocemente gli attaccanti e accompagnando l’azione con più uomini possibili. È una strategia comprensibile”.

Il problema, però, è uno solo: “Se non trovi il gol, rischi di spezzarti. E l’Inter è bravissima in questo: sa soffrire, resta dentro la partita e poi colpisce quando l’avversario si allunga”.