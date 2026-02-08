È un fattore scombinante e tutti ne sono consapevoli: il piede di Federico Dimarco sa disegnare traccianti imprevedibili, come quelli che hanno permesso all'Inter di vincere, anzi, stravincere, sul campo del Sassuolo. Da corner è un'arma tagliente, a rientrare e a uscire. Ma anche con la palla in movimento Dimarco fa quel che vuole. 11esimo assist in 24 giornate. Nel conto s'inseriscono anche 4 gol nelle ultime otto partite. Cosa chiedere di più?