Bellissima Inter Women oggi all'Arena Civica contro la Fiorentina. Le nerazzurre di Piovani portano a casa un'altra vittoria, un rotondo 3-0 che permette loro di mantenere il passo della Roma e proteggere il secondo posto dall'assalto della Juventus. Dopo la rete annullata a Wullaert per fuorigioco, bisogna attendere il 43' per smuovere il tabellino dei marcatori. A occuparsene è Magull, di testa, su cross della stessa Wullaert.

Nella ripresa l'Inter continua a gestire i ritmi e trova il raddoppio al 662' Schough lancia Bugeja che non sbaglia a tu per tu col portiere. Il terzo gol arriva al 77' con una scivolata sotto rete di Polli. Wullaert al minuto 84 calcia fuori il rigore del possibile 4-0.

Sezione: Inter Femminile / Data: Dom 08 febbraio 2026 alle 18:00
Autore: Redazione FcInterNews.it / Twitter: @Fcinternewsit
