In occasione della partita tra Triestina e Inter Under 23, si è presentata sugli spalti dello stadio Nereo Rocco anche una piccola delegazione di tifosi nerazzurri del Secondo Anello Verde, che hanno esposto uno striscione in memoria di Stefano Furlan, il tifoso della Triestina morto l'8 febbraio del 1984 dopo venti giorni di coma a seguito di un pestaggio subito per mano di alcuni poliziotti dopo un Triestina-Udinese di Coppa Italia. "Il tuo nome nella mente, il tuo ricordo per sempre. Stefano vive", il messaggio degli interisti applaudito dal resto dello stadio.