È Luis Henrique il giocatore scelto dall'Inter per inquadrare la sfida contro il Sassuolo ai microfoni di DAZN: "Sono troppo contento per la fiducia che il mister ha in me. Ho sempre lavorato tanto per arrivare a questo livello e spero di mantenerlo".

Chivu ti chiede di rischiare poco la giocata o è una scelta tua?

"Parte da me fare le cose più semplice, Chivu mi chiede sempre di fare di più. La fiducia sua e dei miei compagni è la cosa più importante".