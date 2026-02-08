"Quanto sarebbero piaciuti a Simone Inzaghi questi valzer?" si domanda oggi La Gazzetta dello Sport mentre analizza i numeri dei quattro attaccanti dell'Inter, ovvero Lautaro Martinez, Marcus Thuram, Francesco Pio Esposito e Ange-Yoan Bonny. La grande differenza tra la creatura del Demone e quella di Cristian Chivu, secondo la rosea, sta proprio nel reparto d'attacco (che oggi col Sassuolo verrà affidato di nuovo alla ThuLa).

Finora Pio e Bonny hanno portato all'Inter 10 gol complessivi, numeri importanti se paragonati a quelli della passata stagione. alla causa da Pio e Bonny, i due fratellini sono ormai perfetti replicanti dei colleghi più adulti. "Non ballano sempre le stesse coppie, ogni giro è diverso dal precedente. È proprio il valzer un tempo proibito a Inzaghi: Simone spremeva oltre misura la ThuLa, anche perché in alternativa vedeva ciondolare in campo i vari Arnautovic, Correa e pure Taremi, il soldato persiano tornato misteriosamente a segnare in maglia Olympiacos".

I quattro attaccanti hanno portato 40 gol in 34 partite giocate in tutte le competizioni (Lautaro 17, Thuram 11, Bonny 7, Esposito 5) con una media di 1,18 a gara. L'anno scorso il conteggio del reparto si era fermato a 54 reti in 63 partite totali con una media che scendeva fino a 0,87 (Lautaro 24, Thuram 18, Arnautovic 7, Taremi 3, Correa 2. Il salto in avanti in questa stagione è evidente perché ci sono più soluzioni e, quindi, più varietà nello schieramento di partenza". Quest'anno la musica è cambiata.