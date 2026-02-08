E' Akanji il calciatore dell'Inter che si presenta in sala stampa al termine del match vinto contro il Sassuolo, felice per il suo primo gol in nerazzurro.

Quanto era importante per te trovare il gol?

"Molto importante, è sempre un bel feeling quando c’è la possibilità di segnare. Mi è arrivata bene la palla sopra la testa e sono felice ma la cosa più importante è la vittoria della squadra".

Per l’Inter giocare tanto sembra un bene e non una fatica.

"A me piace giocare, non mi piace stare in panchina, mi piace giocare ogni volta che è possibile, ogni volta che posso mi piace scendere in campo e farmi trovare pronto".

Quanto è importante il tuo ruolo in questa Inter?

"Io cerco sempre di fare il mio meglio in campo, ho confidenza anche a giocare nel mezzo, mi sento bene, ho esperienza e cerco sempre di aiutare i compagni ed essere a disposizione del mister".