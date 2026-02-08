Finisce 2-2 all’Allianz Stadium tra Juventus e Lazio, al termine di una sfida vibrante, piena di colpi di scena e decisa soltanto negli ultimi secondi.

Nel primo tempo sono i biancocelesti a colpire. Dopo il gol annullato a Koopmeiners al 26’ per la posizione irregolare di Thuram davanti a Provedel, la gara si sblocca in pieno recupero: al 45’+2 Pedro finalizza una ripartenza nata da un’uscita imprecisa dei bianconeri, con la deviazione di Bremer che spiazza Di Gregorio e vale lo 0-1.

La ripresa si apre con un altro squillo laziale. Al 48’ Cataldi trova in verticale Isaksen, che resiste al rientro difensivo e scarica sotto la traversa il destro dello 0-2. La Juventus, però, non si disunisce. Alza il baricentro, aumenta l’intensità e al 59’ riapre la partita: tiro di Zhegrova respinto da Provedel, cross morbido di Cambiaso e colpo di testa vincente di Weston McKennie per l’1-2.

Nel finale è assedio bianconero. Provedel è decisivo su Yildiz, mentre un altro gol di McKennie viene annullato per fuorigioco. La Lazio ha l’occasione per chiuderla all’86’ con Noslin, ma spreca in campo aperto. E al 90’+6 arriva la beffa: Boga salta Cancellieri e mette in mezzo, Kalulu svetta di testa e firma il 2-2.