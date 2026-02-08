Finisce 2-2 all’Allianz Stadium tra Juventus e Lazio, al termine di una sfida vibrante, piena di colpi di scena e decisa soltanto negli ultimi secondi.
Nel primo tempo sono i biancocelesti a colpire. Dopo il gol annullato a Koopmeiners al 26’ per la posizione irregolare di Thuram davanti a Provedel, la gara si sblocca in pieno recupero: al 45’+2 Pedro finalizza una ripartenza nata da un’uscita imprecisa dei bianconeri, con la deviazione di Bremer che spiazza Di Gregorio e vale lo 0-1.
La ripresa si apre con un altro squillo laziale. Al 48’ Cataldi trova in verticale Isaksen, che resiste al rientro difensivo e scarica sotto la traversa il destro dello 0-2. La Juventus, però, non si disunisce. Alza il baricentro, aumenta l’intensità e al 59’ riapre la partita: tiro di Zhegrova respinto da Provedel, cross morbido di Cambiaso e colpo di testa vincente di Weston McKennie per l’1-2.
Nel finale è assedio bianconero. Provedel è decisivo su Yildiz, mentre un altro gol di McKennie viene annullato per fuorigioco. La Lazio ha l’occasione per chiuderla all’86’ con Noslin, ma spreca in campo aperto. E al 90’+6 arriva la beffa: Boga salta Cancellieri e mette in mezzo, Kalulu svetta di testa e firma il 2-2.
Autore: Milano Redazione FcInterNews.it
Altre notizie - Il resto della A
Altre notizie
- 23:45 Spalletti: “Abbiamo reagito da grande squadra. Ma così sugli arbitri c’è uno squilibrio”
- 23:30 Juventus, Thuram: "Dà fastidio pareggiare così, ora testa già all'Inter"
- 23:15 Marchegiani: "Dimarco decisivo come pochi. Se non segni all’Inter, ti spezza"
- 23:00 Bergomi: "Poteva essere una partita trappola, invece Dimarco ha salvato e poi deciso la partita"
- 22:45 Juventus-Lazio 2-2, Kalulu salva i bianconeri al 96’: rimonta e beffa all’Allianz
- 22:30 Martorelli: "La Roma ha fatto il mercato migliore. L'Inter non ha preso chi voleva, come la Juve"
- 22:15 Inter Women, Piovani entusiasta: "Sono sempre più sorpreso dalle prestazioni di queste ragazze"
- 22:09 Sassuolo-Inter 0-5, Tramontana: “Partita clamorosa, Dimarco da 9! E chi criticava Luis Henrique..."
- 22:00 Dimarco da record: mancino fatato e assist numero 11 in 24 giornate. Momento davvero top
- 21:45 Torino, Baroni: "Non abbiamo avuto tanto tempo per recuperare dopo la gara intensa contro l'Inter"
- 21:30 Sassuolo-Inter, la moviola - Chiffi grazia Muharemovic, non Matic. VAR decisivo nel fuorigioco millimetrico di Laurienté
- 21:15 Sassuolo, Thorsvedt in conferenza: “Il mio gol avrebbe riaperto la partita. Matic? Ha perso la testa. Inter la più forte in A"
- 21:07 Sassuolo, Grosso in conferenza: "L'Inter? Puoi solo sperare non concretizzi. Non sempre diamo continuità, però..."
- 20:54 Sassuolo, Grosso a DAZN: "Non va perso di vista da dove si arriva. Inter avversario di qualità per tutti"
- 20:50 Bisseck a ITV: "Siamo una squadra mentalmente forte, quest'anno dovevo fare 6-7 gol..."
- 20:44 Chivu in conferenza: "La maturità sta nel capire i momenti ed essere sempre competitivi. Lautaro..."
- 20:40 Akanji a ITV: "Non è stato un match così facile come sembrerebbe. Il gol? Finalmente..."
- 20:38 Sassuolo, Thorstvedt a DAZN: "Giocare in dieci contro l'Inter è tosta. Duelli? Difficile contro Bisseck e Akanji"
- 20:38 Chivu a DAZN: "Percentuale di scudetto? Zero, c'è tanto da fare. Inter-Juve vale tre punti come le altre"
- 20:33 Sassuolo, Grosso a Sky: "Primo tempo di altissimo livello, forse a tratti anche con troppo coraggio"
- 20:32 Chivu a ITV: "La squadra è cresciuta, nessuno ci ha regalato nulla. Ma il campionato è lungo"
- 20:29 Akanji in conferenza: "Felice del gol e di giocare con questa maglia"
- 20:23 Akanji a DAZN: "Felice per il primo gol con l'Inter, ma più per il clean sheet"
- 20:22 Chivu a Sky Sport: "Non siamo perfetti, ma abbiamo una voglia matta di essere competitivi. Sempre a testa alta"
- 20:13 Akanji a Sky: "I piazzati sono importanti, possono cambiare le partite. Scudetto? Guardiamo il nostro cammino"
- 20:10 Dimarco a Sky Sport: "Momento più bello? Ne ho vissuti anche prima, di sicuro è il più decisivo"
- 20:08 Lautaro al 90esimo: "Dimarco, uno dei migliori nel suo ruolo. Per noi è un vantaggio. Mese pesante? Stiamo benissimo"
- 20:07 Lautaro a Sky: "L'Inter deve restare sempre in alto. Dimarco? Un vantaggio avere un battitore come lui"
- 20:04 Dimarco Player of the Match a DAZN: "Io tra i top al mondo? Non mi sento nessuno, contano i risultati di squadra"
- 20:00 Sassuolo-Inter 0-5, Fischio Finale - Neroverdi bestioline addomesticate: da Dimarco a Luis Henrique solo gioie
- 19:58 La valanga Inter terrorizza il Sassuolo: neroverdi travolti 5-0, i nerazzurri volano a +8 in classifica
- 19:56 Sassuolo-Inter, chi è stato il migliore? Cliccate e votate
- 19:55 Rivivi la diretta! Il POST PARTITA di SASSUOLO-INTER: ANALISI e PAGELLE. COLLEGAMENTO dallo STADIO
- 19:53 Sassuolo-Inter, le pagelle - Dimarco armato, Zielinski con il sopracciglio. Luis Henrique squarcia il cielo
- 18:00 Una grande Inter Women piega 3-0 la Fiorentina: Magull, Bugeja e Polli mettono la firma
- 17:45 Sassuolo, Walukiewicz a DAZN: "Ho la fiducia di Grosso e sono pronto a tutte le soluzioni"
- 17:38 Sassuolo, Carnevali a DAZN: "Fatti come quello di Cremona fanno male al calcio". Poi fa il punto su Muharemović
- 17:38 Luis Henrique a Sky Sport: "Ho cambiato lavoro rispetto a Marsiglia. Felice di avere la fiducia del mister"
- 17:36 Luis Henrique a DAZN: "Chivu mi chiede sempre di fare di più. Contento per la fiducia sua e della squadra"
- 17:35 Sassuolo, Walukiewicz a Sky: "Proveremo a bloccare i cross a Dimarco. Inter forte, speriamo di fare una grande partita"
- 17:25 Chivu a DAZN: "Un gol di Thuram? Ho quattro attaccanti con numeri importanti e me li godo"
- 17:24 Sassuolo, Carnevali a Sky: "Inter squadra più forte del campionato. VAR? D'accordo con De Rossi"
- 17:21 Chivu a Sky: "Il Sassuolo storicamente ci mette in difficoltà. Vedere Lautaro un piacere per chi ama il calcio"
- 17:15 Luis Henrique a ITV: "Ogni gara è importante, dobbiamo fare punti per il traguarddo finale"
- 17:10 Triestina-Inter U23, le pagelle: si salvano in pochi nella brutta sconfitta dei nerazzurri
- 17:00 Acuto salvezza del Lecce: un gol di Banda fa impazzire il Via del Mare e rilancia i salentini. 2-1 all'Udinese
- 16:43 Anche Italiano evidenzia gli errori arbitrali: "Il rosso non c'era, come quello di Skorupski a Genova"
- 16:36 Alexiou illude l'Inter U23, che poi crolla: la Triestina vince 4-1 in rimonta davanti al proprio pubblico
- 16:25 San Siro da record per la cerimonia inaugurale di Milano-Cortina: oltre 60mila biglietti venduti
- 16:10 Bari, il tecnico Longo: "Dai nuovi arrivati mi aspetto di più. E anche loro devono accorciare i tempi"
- 15:55 Gasperini sta con De Rossi: "Bruttissimo vedere partite condizionate, i tecnici devono farsi sentire"
- 15:40 Cliff Avril ambasciatore dell'Inter: la leggenda NFL divulga il verbo nerazzurro prima del Superbowl
- 15:25 Serie A Women, l'Inter sfida all'Arena Civica la Fiorentina: le formazioni ufficiali delle due squadre
- 15:10 Delegazione del Secondo Anello Verde al Rocco per Triestina-Inter U23. Nel ricordo di Stefano Furlan
- 14:55 È l'Inter una delle 'Beautiful Things' di Benson Boone. La dedica nerazzurra dello statunitense prima del Superbowl
- 14:40 Recupero di fuoco al Dall'Ara: Ordóñez segna, Corvi salva e il Parma sbanca il campo del Bologna
- 14:25 Trevisani e Callegari concordi: "Zielinski non può uscire dal campo, per Chivu è tra i più importanti"
- 14:10 L'avv. Chiacchio: "Petardo di Cremona, all'Inter sanzione monetaria massima. E per il soggetto identificato..."
- 13:55 Calhanoglu compie 32 anni. Il buon compleanno dell'Inter: "Mix di intelligenza tattica, tecnica e classe cristallina"
- 13:40 Primavera - Cagliari-Inter, gli Up&Down: Zarate evanescente, Marello cambia la partita
- 13:25 Dalla Germania - Corsa a tre per Koulierakis, l'Inter lotta con la Premier. Ma il Wolfsburg ha pretese precise
- 13:05 Primavera - A Cagliari l'Inter va sotto 2-0 e poi rimonta: finisce 2-2, gol di Nenna e Mancuso per i nerazzurri
- 12:40 Gli Stankovic brillano: non solo Aleksandar. Filip trascina il suo Venezia col Frosinone e si prende lo scettro di MVP
- 12:20 Caputo: "L'Inter è la più forte della Serie A, ma col Sassuolo non sarà facile. Stravedo per Lautaro"
- 11:59 Franco Baresi: "Rappresentare l'Italia a San Siro per le Olimpiadi è stato magico. Bergomi non sarà mai un rivale"
- 11:44 Bergomi: "Perché buttare giù San Siro?". Poi lo scambio con Bocelli all'inaugurazione di Milano-Cortina
- 11:30 Divieto di trasferte fino al termine della stagione: i tifosi di Fiorentina, Roma e Napoli fanno ricorso al TAR
- 11:15 Corsera - Col Sassuolo prove di fuga psicologica. Un solo dubbio per Chivu: Esposito o Thuram?
- 11:00 CdS - Muharemovic-Inter, l'asse Marotta-Carnevali può fare la differenza. La possibile formula per chiudere l'affare