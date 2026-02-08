L'Inter schiaccia il Sassuolo con un sonoro 5-0 e vola ad un momentaneo +8 sul Milan. Raggiunto da DAZN nel post partita del Mapei Stadium, Federico Dimarco, eletto come Player of the Match, commenta così l'ennesima vittoria stagionale dei nerazzurri: "Non siamo partiti benissimo, abbiamo subito gol sul 2-0 e meno male l'hanno annullato. Bene così, l'importante era portare a casa i tre punti: l'abbiamo fatto e siamo contenti". 

Ti era mai capitata la tripletta di assist? Hai preso anche una traversa... Ti senti tra i cinque migliori al mondo nel calciare?
"Nella traversa l'ho colpita male. Io non mi sento nessuno: nel calcio sappiamo che quando vai bene sei un fenomeno, mentre quando vai male sei scarso. Alla fine contano i risultati di squadra, non quelli personali". 

Sezione: Focus / Data: Dom 08 febbraio 2026 alle 20:04
Autore: Stefano Bertocchi / Twitter: @stebertz8
vedi letture
Stefano Bertocchi
autore
Stefano Bertocchi
Da sempre a contatto con l’Inter per ‘colpa’ dei dribbling di Ronaldo. Giornalista pubblicista dal 2019, racconta la prima squadra e il mondo nerazzurro con le dita su una tastiera. Non rinuncia alla bellezza di San Siro e al fascino delle trasferte.
Print