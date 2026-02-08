L'Inter schiaccia il Sassuolo con un sonoro 5-0 e vola ad un momentaneo +8 sul Milan. Raggiunto da DAZN nel post partita del Mapei Stadium, Federico Dimarco, eletto come Player of the Match, commenta così l'ennesima vittoria stagionale dei nerazzurri: "Non siamo partiti benissimo, abbiamo subito gol sul 2-0 e meno male l'hanno annullato. Bene così, l'importante era portare a casa i tre punti: l'abbiamo fatto e siamo contenti".

Ti era mai capitata la tripletta di assist? Hai preso anche una traversa... Ti senti tra i cinque migliori al mondo nel calciare?

"Nella traversa l'ho colpita male. Io non mi sento nessuno: nel calcio sappiamo che quando vai bene sei un fenomeno, mentre quando vai male sei scarso. Alla fine contano i risultati di squadra, non quelli personali".