Nel consueto video editoriale per FcInterNews, Filippo Tramontana ha commentato la vittoria di misura dell'Inter contro il Lecce.

"Una sofferenza immane, ma era importante portare a casa i tre punti dopo il pareggio del Napoli. Era importantissima oltre ogni discorso. Siamo felici per la situazione. Se entriamo nel merito della partita, è stata una brutta partita e l'Inter ha giocato male", spiega Tramontana prima di analizzare la prestazione dei singoli e della squadra. Con un messaggio anche alla società in ottica mercato.