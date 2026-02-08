USA' mission parte II. Se l'avventura nerazzurra di Cristian Chivu è partita proprio negli USA durante il Mondiale per Club, la missione di 'divulgazione del verbo interista' oltreoceano non si è conclusa con l'arrivederci all'America pronunciato con il ko col Fluminense e, al contrario, resta un obiettivo tutt'ora vivo più che mai. Compito che i 'messaggeri' del Biscione continuano ad adempiere anche oggi e quale migliore occasione dell'evento più atteso dell'anno, quale la finale di Superbowl, per battere ulteriormente il ferro? Per l'occasione speciale in questione, il messaggero d'eccezione è la leggenda dell'NFL, Cliff Avril che già l'estate scorsa si era vestito di nerazzurro nello scambio di maglie con Maicon in occasione del Mondiale per Club.

Incarnato lo spirito dell'Inter, anima di cui si è fatto portavoce, l'ex giocatore dei Seattle Seahawks è andato in spedizione in quel di Santa Clara, al Levi's Stadium, dove questa notte si giocherà il super atteso match tra la sua ex squadra e gli England Patriots, dove ha incontrato vari giocatori e celebrities locali, tra cui J Balvin, cantautore e produttore discografico colombiano, "creando un ponte autentico tra il mondo nerazzurro e quello del football americano e ingaggiando la fanbase di appassionati di entrambi gli sport".

"Going to Milan" è 'l'urlo' più condiviso dalle celebrities presenti che Cliff Avril ha omaggiato con degli 'Inter' pack', preparati appositamente come souvenir da donare ai 'nuovi tifosi'.