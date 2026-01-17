Nel consueto video editoriale per FcInterNews, Filippo Tramontana ha commentato la vittoria per 1-0 dell'Inter sul campo dell'Udinese.

"Non ero ottimista, non per mancata fiducia, ma per il periodo pesante. Una partita ogni tre giorni, anche con il Lecce avevamo fatto fatica. Mi aspettavo una partita complicata e di sofferenza. Se guardiamo il risultato abbiamo sofferto, perché è rimasta in bilico fino alla fine. Ma in realtà l'Inter ha gestito molto bene, ha controllato la partita. Tre punti importantissimi ad Udine.