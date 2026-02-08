Il tecnico dell’Inter Cristian Chivu ha parlato così a Inter TV dopo la vittoria di oggi contro il Sassuolo: “Abbiamo avuto qualche difficoltà in avvio, poi siamo venuti fuori bene, abbiamo segnato e abbiamo trovato anche il secondo gol. Nel secondo tempo abbiamo segnato ancora, poi la loro espulsione ha di fatto messo le cose in chiaro. La squadra è cresciuta molto nel capire i momenti, nelle modalità, nell’essere dominanti e determinanti. Abbiamo trovato un po’ di cinismo e un po’ di cattiveria in più, nessuno ci ha regalato nulla, siamo andati a prenderci tutto consapevoli che il campionato è ancora lungo”.

Al momento sembra venire tutto naturale.

“Tutta questa scioltezza non l’ho vista, abbiamo sofferto contro una squadra forte e di grande maturità. la strada è ancora lunga, dobbiamo continuare a lavorare consapevoli di quello che abbiamo conquistato. Dobbiamo continuare così”.