Carlos Augusto ha superato l'affaticamento che lo ha costretto a rinunciare a prendere parte alla trasferta di ieri a Cremona. L'esterno brasiliano, appura FcInterNews.it, quest'oggi si è allenato regolarmente in gruppo e pertanto sarà a disposizione di Cristian Chivu mercoledì per la partita di Coppa Italia contro il Torino a Monza.