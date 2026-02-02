Carlos Augusto ha superato l'affaticamento che lo ha costretto a rinunciare a prendere parte alla trasferta di ieri a Cremona. L'esterno brasiliano, appura FcInterNews.it, quest'oggi si è allenato regolarmente in gruppo e pertanto sarà a disposizione di Cristian Chivu mercoledì per la partita di Coppa Italia contro il Torino a Monza. 

Sezione: Esclusive / Data: Lun 02 febbraio 2026 alle 18:19
Autore: Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
