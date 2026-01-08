Nel consueto video editoriale per FcInterNews, Filippo Tramontana ha commentato la vittoria per 0-2 dell'Inter sul campo del Parma.

"Era importantissimo vincere a Parma, abbiamo vinto tutte le partite di questo mini ciclo contro Atalanta, Bologna e Parma prima del big match contro il Parma. Tre partite gestite bene, 6 gol e uno solo subito. L'Inter ha fatto l'Inter, ha imposto il gioco e ha vinto meritatamente. Era difficile oggi. I problemi sono sempre gli stessi, a partire dall'essere poco cinici sotto porta. Buon lavoro di Esposito, fuori partita Lautaro oggi. Così così Sucic, bene Carlos Augusto e Mkhitaryan. Luis Henrique migliora piano piano"