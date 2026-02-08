"Quanti gol ho fatto con l'Inter? Uno, il conto è facile". Sono queste le prime parole pronunciate con il sorriso da Manuel Akanji davanti alle telecamere di DAZN dopo il 5-0 rifilato dall'Inter al Sassuolo: "Matic mi ha perso perché c'è stato un blocco, palla perfetta di Dimarco ma ero solo e ho fatto gol. Sono contento per questo".

Siete 560' che non subite gol in trasferta. Sei più contento per il gol o per il clean sheet?

"Prendo il clean sheet perché per noi difensori è molto importante, ma è stata una grande emozione anche il gol".

Segui la NFL e sei un grande tifoso degli Atlanta Falcons. Come vedrai stasera il Super Bowl?

"Lo guarderò con Bisseck, credo che vinceranno i Seattle Seahawks. Ho una maglietta a casa, non potrò esserci ma credo che vinceranno loro".