Nel consueto video editoriale per FcInterNews, Filippo Tramontana ha commentato la vittoria per 2-0 dell'Inter sul campo della Cremonese.

"Era una partita insidiosa, su un campo complicato con una squadra che ha fatto bene fin qui in campionato. C'era l'incognita delle assenze in casa Inter e del fatto che giochiamo ogni tre giorni. Gli impegni sono tanti e complicati e si stanno affrontando con defezioni. Il mercato è fermo, Marotta ha escluso colpi, che dobbiamo dire? Chivu ha fatto capire che sono sempre gli stessi che giocano, lo ha fatto capire che un aiuto sarebbe stato gradito. L'Inter ha fatto il suo in campo".