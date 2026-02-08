Kristian Thorsvedt, centrocampista del Sassuolo, ha parlato in conferenza stampa al termine della sconfitta casalinga contro l'Inter. Di seguito le sue parole raccolte dall'inviata a Reggio Emilia.

Se il tuo gol fosse stato valido la gara avrebbe preso una piega diversa?

"Sicuro, perché col 2 a 1 saremmo stati in partita. Peccato per il fuorigioco ma è così, abbiamo avuto altre occasioni per segnare, peccato.

Ve la siete giocata troppo?

"Sì, abbiamo provato nel primo tempo a fare pressione alta, non ci siamo riusciti sempre e loro hanno segnato il secondo gol quando noi ci abbiamo provato, ma in queste partite bisogna provarci e anche pressare alto, se stai basso loro fanno quello che vogliono".

La notizia peggiore è l’espulsione di matic? Quanto ti ha impressionato l’inter?

Perdere Matic è dura per noi, L’inter sappiamo che è forte, per me è la più forte in Serie A".

Fcin - Ci dici perché vi siete arrabbiati dopo il quarto gol quando poi c’è stata l’espulsione di matic?

"Ha perso la testa, non so cosa gli abbia detto, peccato perché per noi è un giocatore importante ma dobbiamo pensare alla prossima".

Vi sentite danneggiati dall’arbitro?

"L’arbitro fa il suo lavoro e noi non siamo sempre d’accordo ma è così, dobbiamo essere più lucidi, non dobbiamo prendere rossi così".