Trasferta insidiosa per l’Inter, attesa al Mapei Stadium contro il Sassuolo di Fabio Grosso. Uno stadio che storicamente non ha regalato troppe gioie ai nerazzurri e che, anche stavolta, si presenta come un crocevia delicato della stagione.

Nel prepartita ai microfoni di Inter TV, Luis Henrique ha fotografato così il momento: “Ogni partita è importante, piano piano dobbiamo fare punti per arrivare al traguardo finale. Il Sassuolo è una squadra forte, con un attacco forte: dobbiamo essere concentrati, ma stiamo lavorando per questo”.

Poi uno sguardo personale: “Fisicamente sto bene. Mentalmente conta la fiducia che sento da mister e compagni, e sono contento di poter aiutare la squadra in ogni partita”, ha concluso.