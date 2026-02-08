L'Inter fa visita al Sassuolo con l'obiettivo di vincere per difendere la vetta della classifica. Raggiunto da DAZN a pochi minuti dal fischio d'inizio, il tecnico nerazzurro Cristian Chivu presenta l'imminente match del Mapei Stadium: "Inizia un mese duro? Come tutti i mesi passati fino ad ora, senza quello fatto non parleremo dell'importanza di questo mese. Siamo consapevoli di quello che stiamo facendo e della nostra crescita, ma anche del fatto che abbiamo bisogno di continuità per essere competitivi".

Siete consapevoli di essere gli unici ad aver sempre vinto con le piccole? Qual è il segreto?

"Nessuno ci regala nulla, serve grande attenzione e concentrazione sempre e stiamo cercando di farlo. Quello che conta è essere quello che desideriamo essere e le nostre ambizioni".

Quanto desidera un gol di Thuram?

"È difficile rispondere... io desidero una grande prestazione da parte del gruppo. Tutti hanno fatto vedere quanto sono importanti, sono tutti sul pezzo e tutti si sentono coinvolti e importanti per il nostro cammino. Ho la fortuna di allenare quattro attaccanti che hanno numeri importanti e me li godo, speriamo che tengano questo rendimento".