L’attesa per il Derby di Milano cresce. L’Inter affronterà il Milan, che giocherà in casa, nel weekend del 7-8 marzo per la 28esima giornata di Serie A. Nelle prossime settimane si conosceranno la data e l’ora esatta della sfida, ma già da martedì 10 febbraio i tifosi nerazzurri potranno acquistare i biglietti per assistere al derby nel Secondo Anello Verde, settore storicamente dedicato agli interisti. I biglietti saranno disponibili al costo di 49€ (a cui si sommeranno le commissioni Vivaticket).

Come di consueto, sono previste quattro fasi di vendita: dalla prima, dedicata agli abbonati del Secondo Anello Verde nella stagione 2025/26, passando per gli abbonati per il campionato e i possessori della tessero Siamo Noi, fino alla vendita per i possessori di tessera Siamo Noi che inizierà venerdì 13 febbraio. Si informano i tifosi che i biglietti verranno caricati sulla tessera Siamo Noi, che dovrà essere utilizzata per accedere allo stadio, insieme ad un documento di identità valido. Inoltre, non sarà consentito il cambio utilizzatore.