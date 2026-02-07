Andy Diouf ha sfruttato al meglio le ultime occasioni concesse da Cristian Chivu in stagione, trovando la via del gol contro il Borussia Dormtund in Champions League e contro il Torino in Coppa Italia.

Il centrocampista francese ha segnato tre gol in 14 presenze (tre in 345 minuti, la media è di uno ogni 115. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, l'ex Lens è in crescita.

E spuntano retrosceni sulla sua vita privata ed extra campo. "Vive in centro, nel cuore di Milano, e i suoi genitori lo vengono a trovare spesso. Chivu gli ha ribadito fiducia in più occasioni, anche dopo le panchine o le gare in cui si sarebbe aspettato una decina di minuti. Il resto l’ha fatto lui, e all’Inter sorridono tutti", si legge.