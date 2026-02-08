Per l'Inter il match di oggi contro il Sassuolo sarà anche l'occasione per osservare da vicino Tarik Muharemovic. Il centrale è apprezzato da tutti in casa nerazzurra ed è uno dei primi nomi per la rivoluzione difensiva che andrà in scena in estate, assicura oggi Tuttosport. "I rapporti con il Sassuolo sono ottimi, e in viale della Liberazione sono pronti anche a farsi una ragione del fatto che l’affare arricchirebbe la Juventus, che vanta il 50% dell’eventuale futura rivendita del giocatore", si legge sulle pagine di TS.