Il difensore nerazzurro Yann Bisseck parla così a Inter TV dopo la vittoria di oggi contro il Sassuolo: “Se guardiamo i primi 10 minuti sembra un’altra partita, ma noi siamo una squadra mentalmente forte, abbiamo fame e siamo felici per questo risultato. Se sto crescendo in zona gol? Quest’anno sto sbagliando tanto, dovevo fare 6-7 gol… ma sono felice se difendo bene

Cosa direbbe a quel Bisseck che voleva fare il medico?

“Sicuramente che andata bene con il calcio, ma io so che posso migliorare ancora tanto. Dobbiamo continuare, ogni partita è difficile, gli avversari vogliono metterci in difficoltà. Ma se giochiamo come negli ultimi mesi possiamo toglierci delle soddisfazioni”.