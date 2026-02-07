Dopo aver visitato la sede dell'Inter, ricevuta dal presidente Beppe Marotta, la presidentessa del Parlamento Europeo Roberta Metsola ha parlato della sua passione per i calcio e per i nerazzurri nel corso di un'intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport: "Il calcio è una mia grande passione. Con quattro figli in casa, in realtà, non ho molta scelta. Come forse sapete, nel mio paese d’origine, Malta, il calcio italiano è seguito con assoluto entusiasmo dalla maggior parte della popolazione. E sono stata molto contenta che, quando l’Inter è venuta a Bruxelles a giocare contro l’Union Saint-Gilloise, abbia voluto visitare il Parlamento Europeo".

Passione per l'Inter consolidata dalla presenza nella formazione femminile di una rappresentante di Malta, il suo Paese: "Voglio anche dare un grande riconoscimento a Haley Bugeja, talento tutto maltese, gioca nella prima squadra femminile dell’Inter, in Serie A e sta aiutando la nostra nazionale femminile di calcio a raggiungere nuovi traguardi. È diventata un’icona".