Una partita che sembra destinata a chiudersi sullo 0-0 si risolve con un lampo improvviso, una folgore scagliata da Christian Ordóñez che trova la sua prima rete in carriera al 95esimo del derby emiliano tra Bologna e Parma, una staffilata che punisce un'incomprensione della difesa felsinea e permette alla formazione di Carlos Cuesta di strappare tre punti pesantissimi al Dall'Ara, accentuando sempre di più la crisi rossoblu. Beffa atroce per il Bologna, che rimane in dieci dopo ventidue minuti per l'espulsione di Tommaso Pobega ma nonostante ciò prova a fare partita, non sfruttando alcune occasioni d'oro per il vantaggio con Thijs Dallinga che spara alto da due passi, poi con Riccardo Orsolini che con una conclusione acrobatica centra il palo.

Nel mezzo, ci sono l'autorete di Santiago Castro i cui effetti vengono però annullati da un fuorigioco che vanifica il vantaggio del Parma, e l'espulsione di Mariano Troilo che riportà le due squadre in parità numerica. Nel recupero, i botti più roboanti: dal gol dell'ex Velez Sarsfield alle strepitose parate del portiere ducale Edoardo Corvi che si inventa due prodezze evitando prima un autogol di Enrico Delprato e chiudendo la porta ad Orsolini poi. Finisce col Parma che festeggia per una vittoria di piombo, per il Bologna è il quarto ko consecutivo in campionato. Nel Parma, ha fatto il suo debutto anche Franco Carboni, entrato all'87esimo al posto di Mandela Keita.