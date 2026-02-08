Protagonista della gara del Mapei Stadium tra assist, salvataggi clamorosi e l’ennesima partita di altissimo livello, Federico Dimarco è stato nominato Panini Player of the Match di Sassuolo-Inter. Dalla postazione Sky Sport sul prato dello stadio di Reggio Emilia, Dimarco commenta a caldo l’esito dell’incontro:

Tredici assist, dato ufficiale Lega, è il momento più bello della tua carriera?

“Di momenti belli ne ho passati anche prima, questo è il più decisivo come numeri. Conta però la squadra, essere lì davanti a maggio”.