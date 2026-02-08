Giocondo Martorelli premia il mercato di gennaio della Roma. Questo il giudizio espresso dal procuratore ai microfoni di Tutto Mercato Web: "Ha fatto qualche movimento interessante dove aveva bisogno. Le altre invece, penso all’Inter e alla Juve, non hanno preso chi volevano. Come il Napoli nonostante gli acquisti dell’estate”.

Sezione: News / Data: Dom 08 febbraio 2026 alle 22:30
Autore: Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
