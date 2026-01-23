Nel consueto video editoriale per FcInterNews, Filippo Tramontana ha commentato la vittoria per 6-2 dell'Inter sul Pisa.

"Mamma mia, che roba. Partita da Pazza Inter! Non ci volevo credere, ero inferocito con l'atteggiamento dei nostri e per i gol presi. Per l'ingenuità, per la stupidità della giocata di Sommer. Bravissimo Chivu ad intervenire, bisognava cambiare subito e non all'intervallo. Entra Dimarco e l'Inter fa tre gol in 15 minuti. Dimarco onnipotente oggi", le parole di Tramontana che poi punta il dito contro la dirigenza.