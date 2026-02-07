Il Borussia Dortmund sembra non avere più speranze, ma ora due club di Premier League sono pronti a mettere i bastoni tra le ruote dell'Inter per Aleksandar Stankovic, e questo nonostante la dirigenza nerazzurra sia fermissima nella sua intenzione di riportare alla base il centrocampista che tanto bene sta facendo con la maglia Blauw-Zwart. Secondo Het Laatste Nieuws, Chelsea e Arsenal avrebbero già contattato l'entourage del serbo, pronti a sfilarlo all'Inter.

Qualora l'Inter non dovesse esercitare la clausola di recompra da 23 milioni di euro, allora il Brugge sarebbe libero di trattare con altri club. Ma facendo i conti con un'altra clausola, quella che prevede di destinare il 50% della plusvalenza derivante dalla rivendita alle casse di Viale della Liberazione, ricorda il quotidiano. Se quindi il club belga dovesse vendere il giocatore per una somma di 40 milioni di euro, cifra presentata come esempio, all'Inter spetterebbero 15,25 milioni di euro.