Crocevia importante, quello di questa sera, per l’Inter, contro un Sassuolo solitamente avversario ostico e ultimamente in un buon periodo di forma. Cristian Chivu, allenatore del club nerazzurro, arrivato in postazione Sky Sport, presenta così la gara contro i neroverdi:

Come ha preparato questa partita? Il Sassuolo sta bene in campo e ha un’identità precisa, dove si può vincere?

“Nell’attenzione, nell’atteggiamento, nell’approccio alla partita e nei duelli. Nel capire la modalità che serve in una partita non semplice contro un avversario che ha messo storicamente in difficoltà l’Inter e mette in difficoltà chiunque, e che sta facendo un campionato bello nonostante sia una neopromossa”.

Cambiano nove giocatori rispetto all’ultimo turno, qual è la notizia migliore di questa turnazione?

“L’avere una rosa che si mette a disposizione al 100% dando il suo contributo per essere competitivi per la causa. Il campionato è lungo, serve ambizione perché siamo l’Inter, una squadra che nella storia ha costruito qualcosa di importante che ci permette di giocare ad alti livelli e ha un riconoscimento internazionale”.

Lautaro è a meno uno da Boninsegna, cosa la colpisce di lui?

“La fame, la voglia di essere determinante, la voglia di vincere ed essere sé stesso allenandosi e vivendo la giornata per migliorarsi. Ha tante qualità importanti, è un piacere per chi guarda il calcio vedere giocatori come Lautaro”.