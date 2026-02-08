Crocevia importante, quello di questa sera, per l’Inter, contro un Sassuolo solitamente avversario ostico e ultimamente in un buon periodo di forma. Cristian Chivu, allenatore del club nerazzurro, arrivato in postazione Sky Sport, presenta così la gara contro i neroverdi:

Come ha preparato questa partita? Il Sassuolo sta bene in campo e ha un’identità precisa, dove si può vincere?
“Nell’attenzione, nell’atteggiamento, nell’approccio alla partita e nei duelli. Nel capire la modalità che serve in una partita non semplice contro un avversario che ha messo storicamente in difficoltà l’Inter e mette in difficoltà chiunque, e che sta facendo un campionato bello nonostante sia una neopromossa”.

Cambiano nove giocatori rispetto all’ultimo turno, qual è la notizia migliore di questa turnazione?
“L’avere una rosa che si mette a disposizione al 100% dando il suo contributo per essere competitivi per la causa. Il campionato è lungo, serve ambizione perché siamo l’Inter, una squadra che nella storia ha costruito qualcosa di importante che ci permette di giocare ad alti livelli e ha un riconoscimento internazionale”.

Lautaro è a meno uno da Boninsegna, cosa la colpisce di lui?
“La fame, la voglia di essere determinante, la voglia di vincere ed essere sé stesso allenandosi e vivendo la giornata per migliorarsi. Ha tante qualità importanti, è un piacere per chi guarda il calcio vedere giocatori come Lautaro”.

Sezione: In Primo Piano / Data: Dom 08 febbraio 2026 alle 17:21
Autore: Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
Christian Liotta
autore
Christian Liotta
Giornalista dal 2011, segue l'Inter come a suo tempo Peppino Prisco servì l'Inter e quando può gira l'Italia per lei. Da anni è la voce (scritta) delle partite della squadra nerazzurra.
